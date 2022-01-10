〈台股盤後〉台積電領軍黑翻紅上漲69點 站回18200點

台股今 (10) 日在權王台積電領軍下開低走高，早盤開低一度回測月線關卡，午盤過後在買盤進駐，加上防疫概念股等族群點火，終場翻紅以 18239.38 點作收，上漲 69.62 點或 0.38%，站回 18200 點，高低震盪近 200 點，量能則萎縮至 2709.88 億元。

觀察電子權值股表現，台積電早盤最低下探 627 元，午盤過後買盤進場卡位 12 月營收，領軍大盤黑翻紅，終場上漲 9 元，收在 643 元，鴻海、聯發科則相對大盤疲軟，聯電同樣壓盤跌幅接近 1%。

盤面上強勢族群，受國內疫情變化，防疫概念股續呈投資人追捧對象，逸達、恆大、亞諾法、毛寶、ABC-KY 均亮燈攻上漲停價位，圓點奈米、博錸、康那香、寶齡富錦、瑞基、藥華藥等漲幅均超過半根停板，普生、基亞、雃博皆在盤上表現。

除防疫概念股人氣匯聚外，居家宅配物流業者也在宅經濟購物熱潮帶動下，宅配通、嘉里大榮雙雙攻上漲停價位，中菲行、榮運表現也不俗。

另一方面，MiniLED 題材發酵，惠特大漲 8%，光鋐、富采投控也大漲逾半根停板，其中，富采投控最高站上 95.3 元，改寫掛牌新高，鼎元、台表科、友達、榮創等漲幅也都有 2% 以上。

盤面弱勢族群則集中 ABF 載板三雄、貨櫃航運族群，其中，南電大跌逾 7%，景碩、欣興跌幅也在 3% 上下，萬海、長榮也遇壓，與四維航、長榮航、華航等跌幅都超過 2%。

法人指出，台股近期受美股走弱，加上國內疫情升溫，大盤短線有壓，且市場觀望權王台積電、大立光兩大重量級法說，量能明顯萎縮，投資人轉趨保守觀望，估短線將進入高檔震盪整理，挑戰重新站上 5、10 日短期均線。