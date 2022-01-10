過年換新鈔 7銀行+郵局454家分行1/24-1/28開放兌換

農曆春節將至，中央銀行今 (10) 日宣布，新鈔兌換日程訂於今年 1 月 24 日 (週一) 至 1 月 28 日 (週五)，共計連續 5 個營業日。台銀、土銀等 7 家銀行的 371 家指定兌鈔分行，以及中華郵政位於都會區的 24 家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另 59 家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

為便利民眾春節前兌換新鈔，央行表示，已洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等 8 家金融機構，選定 454 家分行 (郵局) 為 2022 年指定兌鈔地點。

央行表示，為加強服務民眾，特別於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於官網、臉書及行動 APP 上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合 Google 地圖及 QR Code，方便民眾使用手機查找。

央行提醒，在新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行 (郵局) 提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌 100 張，其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要的民眾可前往兌換。

因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需之新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。

為落實新鈔兌換防疫不群聚，央行鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包；除可避免人潮群聚，也可節省社會資源，並達到數位轉型之效。