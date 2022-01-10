台股翻紅站回18200點 三大法人聯手賣超85.35億元 外資連3賣

國內本土新冠肺炎升溫，投資人恐慌再起，台股今 (10) 日早盤一度跌逾 120 點，回測萬八支撐，貨櫃三雄遭空方鎖定，但台積電一夫當關，助攻大盤強勢翻紅，站回 18200 點關卡，終場收在 18239 點，上漲 69 點，三大法人聯手賣超 85.35 億元，外資已連 3 賣。

加權指數今天成交值萎縮至約 2710 億元。觀察法人資金變動情形，外資持續賣超台股 52.83 億元；投信賣超 7.56 億元；自營商賣超 25.02 億元。三大法人合計賣超 85.35 億元。

電子權值股今天走勢震盪，台積電扮演多頭主帥，股價翻紅並上漲逾 1%，終場收 643 元，成交量 3.8 萬張；聯發科盤中大跌近 3%，午盤後獲低接買盤力挺，跌幅收斂至 0.4%；鴻海、聯電賣壓仍偏重；矽力 - KY 一度暴跌近 8%，回測 4000 元整數關卡，終場跌幅縮至 3.6%；不過，友達、南亞科、國巨等指標股均在盤上表現。

運輸族群表現兩樣情，疫情延燒為宅經濟題材添增想像，宅配雙雄宅配通、嘉里大榮股價雙雙攻上漲停板，不過，貨櫃三雄遭空方狙擊，賣壓逐漸湧現，其中萬海跌逾 4% 最重，航空雙雄長榮航、華航也跌逾 2%。運輸類股為盤面弱勢族群，指數下跌逾 2%。