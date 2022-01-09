台股攻歷史新高後拉回 本周看兩大權王法說

台股上周上沖下洗，指數一度衝高來到 18619.61 點歷史新高點，但隨後遭賣壓襲擊，周線收黑留下一根長上引線，由於本周包括台積電 (2330-TW) 與大立光 (3008-TW) 兩大權值股法說會即將登場，對於產業與景氣看法勢將影響大盤走勢。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，本週有兩大重量級法說會將登場，包括晶圓龍頭大廠與光學鏡頭大廠，預期晶圓龍頭大廠的法說將持續報喜，呈現淡季不淡，除為科技產業的重要風向球外，也有助於整體多頭買盤信心，而台股春節前的各廠商法說內容，整體應以正向趨勢為主。

對於聯準會可能提前升息，葉獻文則認為，市場對於今年升息已有共識，而從歷史經驗來看，升息前確實會讓市場震盪幅度加劇，但升息後往往會讓多頭再度重掌兵符，甚至有機會突破升息前的高點。

葉獻文說，今年全球景氣仍持續看升，股市沒有看壞的理由，投資人反而可以趁著升息前的市場震盪尋找低檔布局機會。

安聯投信台股團隊表示，新年尹始，台股權值股走強主要受惠於基本面正向發展與外資回補，且市場對電子業展望並未過度樂觀；從基本面來看，預期晶圓代工產能供不應求，上半年代工價格有望持續上行，加上客戶需求能見度高，市場正向期待重要企業法說主要在營收、毛利率與資本支出的看法。

安聯投信台股團隊分析，開年來台股先後有外資點火、重要權值股走強，以及聯準會升息步調加快等消息雜陳，其中金融股表現相對穩健，但高評價個股走勢受氣氛壓抑而暫時轉弱，去年底表現相對強勢的如 IC 設計、特用化學等近日則是相對疲軟。

展望後市，安聯投信表示，預期在產業應用別與先進製程需求的展望，將有利市場對於 HPC、data 的正向看法，在市場反應聯準會利空之際，應可低接電子族群。面對即將登場的第一季法說會，重要業者接單與存貨變化將是追蹤重點。

葉獻文建議，在類股挑選上，不妨以半導體、網路通訊、電子零組件、其他電子，以及預期漲價的景氣循環類股為主，而具有規格升級之產業預期也將成為資金聚焦之處。

在題材上，安聯投信表示，利差擴大有助金融股表現，CES/MWS 展會有助電子新產品與新規格的市場熱度，疫情加劇有利運價維持強勢。