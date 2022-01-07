〈能源盤後〉哈薩克動盪 利比亞停產 原油連跌4日

原油期貨價格週四 (6 日) 上漲，係因哈薩克斯坦的動亂和利比亞的生產中斷令市場擔憂供應狀況，在 2022 年強勁開局的基礎上更加邁進。

哈薩克斯坦抗議活動最初由燃料價格飆升所引發，但已迅速擴大至其他多項政治問題，週四因當局回應抗議活動，數十人遭警方擊斃，而安全部隊官兵也有 13 名喪生，其中兩人遭到斬首。應哈薩克斯坦總統請求，俄羅斯正派遣傘兵部隊進入哈薩克，該維和部隊將以集安組織（CSTO）名義進入。

德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 指出，哈薩克斯坦的局勢越來越緊張，而該國每日石油產量達 160 萬桶。

Rystad Energy 高級石油市場分析師 Louise Dickson 指出，哈薩克斯坦的抗議活動已經蔓延到該國西部的石油城市中心，但尚未影響日產量 65 萬桶的 ​​Tengiz 油田的生產。然而，雪佛龍此前宣布因物流原因臨時調整產量。此外，俄羅斯軍隊的介入也可能激化動盪。

「油價上漲主要反映市場的不安，因為哈薩克斯坦的動盪局勢升級，利比亞的政治局勢繼續惡化，同時石油產量也在下降。」她說。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.61 美元或 2.1%，收每桶 79.46 美元，為 11 月 16 日以來最高收盤價，且盤中交易一度站上 80 美元上方，創 11 月 17 日以來首見。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.19 美元或 1.5%，收每桶 81.99 美元，創最近月期貨價格自 11 月 25 日以來最高收盤價。

外電報導稱，利比亞週一預期本週產量再下降 20 萬桶 / 日，因工作人員正試圖修復損壞的管道，再加上油田停運，利比亞的產量減少超過 50 萬桶 / 日。

其他能源商品交易

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.8%，收每百萬 Btu 3.8120 美元。

EIA 公布，上週美國天然氣庫存減少 310 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週美國天然氣庫存減少 500 億立方英呎。

施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，每年此時的天然氣 5 年平均庫存消耗量為 1080 億立方英呎。

Redmond 也指出，根據 NOAA 的 8 至 14 日預測，東北部的氣溫逐漸降低，氣溫相對正常，而美國其他大部分地區的氣溫仍然較高，「這樣的狀況可能降低取暖需求，並有助於維持天然氣價格的壓力。」