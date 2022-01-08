〈美股熱門股〉維珍軌道大秀肌肉一掃上市冷清 股價飆漲逾24%

英國大亨布蘭森（Richard Branson）旗下的衛星發射公司維珍軌道（Virgin Orbit）周五（7 日）為慶祝上市，在時報廣場前展示公司的一枚火箭、向投資人大秀肌肉，意圖一掃上周掛牌首日的冷清，當日股價大漲逾 24%

維珍軌道由布蘭森的太空旅遊公司「維珍銀河」(SPCE-US) 分拆出來，母公司是維珍集團，投資人包括 AE Industrial Partners、阿布達比主權財富基金 Mubadala 與波音 (BA-US)，其中阿布達比主權財富基金 Mubadala 迄今為止已向維珍軌道投資約 10 億美元。

維珍軌道透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併借殼上市，上周因募資金額遠低於預期目標一半，在母公司維珍集團緊急投入多達 1 億美元後才順利上市。

維珍軌道不同於一般衛星發射公司從地面將火箭發射升空，而是透過波音 747 改造的飛機攜帶火箭至一定高度後，才讓火箭點燃引擎升空，該公司表示，這種發射方式較地面更為靈活。

去年太空股增添不少新兵，除了維珍軌道借殼上市加入火箭製造商的行列外，Astra(ASTR-US)、Rocket Lab(RKLB-US) 也是以同樣方式掛牌交易。

雖然此次維珍軌道的上市募資比預期目標少約 2.5 億美元，最後靠母公司救火才順利上市，但維珍軌道執行長 Dan Hart 表示，今年發射計畫將陸續展開，預估一共發射 7 枚火箭，其中一枚最快在下周三（12 日）發射，未來也將繼續保持發射進度。

Hart 說，希望能超過每年 18 枚火箭的發射數量，然後再看看市場反應如何。

維珍軌道周五股價上漲 24.19% 至每股 8.06 美元，維珍銀河上漲 5.69% 至每股 12.45 美元。

傳布蘭森將在阿姆斯特丹交易所成立 SPAC

另外，根據英國天空新聞（Sky News）周五報導，布蘭森未來幾個月內將在阿姆斯特丹交易所推出他的第一家歐洲特殊目的收購公司，目前正在尋找收購目標。

儘管英國監管機構改革規則，提升倫敦交易所的金融地位與吸引力，但阿姆斯特丹交易所仍穩坐歐洲最大股票交易所寶座，有知情人士透露，布蘭森不打算讓 SPAC 在倫敦交易所上市，據報導，該家 SPAC 最初計劃籌資 2 億歐元（約 2.26 億美元）。

對此維珍集團表示，不會對「謠言或猜測」置評，阿姆斯特丹交易所也表示不會對潛在的上市公司置評。