〈進出口統計〉五大主要市場進出口表現 同步創歷史新高

2021 年進出口雙雙寫下亮眼成績，對五大主要市場全年進出口值也同步站上歷史新高，其中出口部分，去年我對五大市場出口值均為歷年最高。

個別市場來看，我對中國大陸與香港出口 1889.1 億美元，年增幅 24.8%，對東協出口值 702.5 億美元、年增幅 32.0%，對日本出口值 292.1 億美元、年增 24.8%；另外，對美國出口 657.0 億美元、年增 30.0%，對歐洲出口 384.9 億美元，年增 36.8%，其中對對歐洲年增幅更創下 35 年最強勁增幅，其他 4 個市場則是近 11 年來新高紀錄。

在進口部分，去年自中東地區進口年增幅 59.0%、自東協進口增幅 31.4%、自中國大陸與香港進口年增幅 29.9%；另外，來自歐洲進口增幅 28.4%、來自日本進口增幅 22.3%、來自美國進口則增加 20.2%。

財政部表示，去年前 11 月主要國家、地區外貿景氣呈現擴張態勢，其中又以中國大陸出口年增 31.1% 最高，主因電腦及其零附件、積體電路、鋼材等輸出增加，而南韓則受惠於半導體、石化產品等需求熱絡，推升全年出口金額登上歷年新高，增幅約 25.8%；另外，包括美國、香港、新加坡、德國 (前 10 月) 及日本出口增幅皆在 2 成左右。

另外，隨國際原物料價格高漲，內、外需求回溫支撐，主要國家地區去年前 11 月進口同步揚升，其中南韓 (全年)、中國大陸分別年增 31.5%、31.4%，香港也有 25.4% 的增幅；至於新加坡、美國、德國 (前 10 月)、日本增幅則介於 20%-23% 區間。