〈焦點股〉桃機群聚案延燒 買盤搶進宅經濟、防疫概念股

桃園機場染疫案持續擴大，已有 12 人確診，Omicron 對社區造成威脅，台股今 (7) 日應聲下挫，一度跳水跌逾 230 點，回測 18100 點關卡，不過，宅經濟、防疫概念股再度成為多頭指標，宅配通 (2642-TW)、毛寶 (1732-TW) 盤中直奔漲停，亞諾法 (4133-TW)、康那香 (9919-TW)、富邦媒 (8454-TW) 等也大漲逾半根停板。

農曆過年前夕，COVID-19 境外移入明顯增加，而本土疫情也轉趨嚴峻，桃園機場群聚案新增 1 名女保全及金嗓歌友會驗出 3 例，染疫人數累計達 12 例，其中 4 人更檢出 Omicron 變異株，指揮官陳時中研判，桃機內可能已發生數波傳染，將持續疫調釐清。

本土疫情警報聲響，可望再次帶動網購熱潮，加上過年前原本就是物流、電商旺季，市場看好相關族群營運表現，提前搶進押寶，宅配通今天強勢登上漲停，收復半年線，為近 4 個月以來新高；嘉里大榮股價同步急拉，一度大漲 9%，站上 50 元關卡。

國內電商雙雄同樣獲得買盤青睞，富邦媒股價回神，勁揚逾 6%，最高來到 1675 元；網家盤中大漲近 8%，最高來到 129 元。

防疫概念股方面，清潔用品股毛寶一度衝上漲停，檢測廠亞諾法、ABC-KY 盤中勁揚超過 8%，口罩股康那香、恆大、美德醫療 - DR 等漲勢也相當強勁。此外，先前爆出哄抬防疫物資的寶齡富錦，今天股價也強勢反彈 9%，一度來到 81 元，攀近 4 個月來高點。