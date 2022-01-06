外資大舉提款電子族群 反手掃貨金融股

外資今 (6) 日賣超賣超台股 73.93 億元，不過台指期回補多單 966 口，淨空單減至 2.31 萬口；現股來看，外資今日大賣晶圓雙雄、面板雙虎，以及鴻海等在內的電子股，反手大舉掃貨金融族群。

外資大舉敲進金融股，包含玉山金 1.68 萬張、兆豐金 1.18 萬張、中信金 1.07 萬張、新光金 1.06 萬張、台新金 8152 張、第一金 7171 張、永豐金 5322 張，以及合庫金、元大金、國泰金、臺企銀等金融股。

此外，傳產也成外資避風港，包含長榮 6370 張，以及航運雙雄長榮航 6003 張、華航 4664 張外，還有台泥 5621 張、和益 4336 張；電子股則以加能 5208 張最多，富采、和碩、智原、揚智等則各有逾 3000 多張買超。

外資賣超則多集中在電子股，包含面板雙虎群創 2.01 萬張、友達 6841 張，晶圓雙雄聯電 1.47 萬張、台積電 1.14 萬張，國碩同樣是 1.14 萬張，宏碁 7857 張、鴻海 7588 張、欣興 5083 張；傳產則以台聚 344 張、南紡 3113 張被外資賣超較多，開發金則是少數遭外資調節的金融股。

投信方面，買超較多的包含萬潤 1946 張、華航 1609 張、友達 1516 張、仁寶 1225 張，以及富采、亞聚、台積電、開發金、英業達、國巨等個股。

投信賣超最多則是元大台灣 50 2037 張，茂達 1929 張、天鈺、群創各逾 1700 張、二極體的強茂 1358 張、台半 1194 張；聯電以及華勤、長榮航等也被投信賣超 1100 多張。