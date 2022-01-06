華宏青島子公司搬遷補償金入帳 將認列在去年財報

光學膜廠華宏 (8240-TW) 子公司青島長宏光電配合當地土地規劃進行拆遷，今 (6) 日取得第二期拆遷補償金人民幣 5262.3 萬元 (約新台幣 2.3 億元)，華宏表示，由於所有拆遷流程皆已在去年底前完成，因此本案處分利益將認列在去年度財報中，合計三期拆遷補償金共達人民幣 8770.5 萬元 (約新台幣 3.85 億元)。

華宏 2020 年 5 月配合中國山東省膠州市土地規劃，子公司青島長宏與青島大沽河省級生態旅遊度假區管理委員會、青島少海智能科技產園有限公司簽訂土地使用權收購及搬遷補償協議，共分為三期拆遷補償金。

華宏已在 2020 年收取第一期拆遷補償金約人民幣 2631.2 萬元 (約新台幣 1.15 億元)，但因補償金尚未完全收取完畢，故認列在遞延收入項目中，但華宏指出，所有拆遷流程已在去年底前完成，因此補償金扣除相關搬遷費用的處分利益，將認列在去年度財報，具體金額則待會計師查核完成後，再行公告。

營運方面，華宏去年 12 月合併營收達 9.27 億元，月減 2.6%、年增 1.91%，第四季營收 27.80 億元，季減 1.66%、年增 1%，累積去年全年營收 109.69 億元、年增 6.37%，創下近 6 年新高。

展望未來，華宏表示，目前產品組合已漸朝健康、有益方向前進，今年營運動能將在車載防爆膜、電子貨架標籤等，其中，隨著電子貨架標籤銷售拉升，估今年仍將有雙位數成長幅度。