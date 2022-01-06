中磊、智易去年營收創高 今年展望樂觀

網通廠中磊 (5388-TW) 及智易 (3596-TW) 今 (6) 日雙雙公告營收，中磊去年 12 月、第四季、全年均寫下歷史新高；智易去年營收同樣寫下歷年最佳；兩家公司對今年看法均樂觀正向。

中磊去年 12 月營收 50.5 億元，月增 15.6%、年增 52.8%；第四季營收 132 億元，季增 19%、年增 25%；全年營收 439.1 億元，年增 22%；寫下單月、季、全年新高。

中磊表示，全球頻寬基礎建設浪潮正興，高速網路鋪設與區域網路普及需求大起，各式遠距新興應用帶動企業、家用及個人之資訊傳輸需求暴增，光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable 產品、商用網通設備、物聯網應用及影音串流設備等需求強勁。

中磊進一步指出，除了北美、歐洲及亞太地區電信市占率提升外，新興市場包括東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等也穩健向上，加上 5G FWA 以及小地基站、WiFi 6/6E 等新品帶動下，將為今年營運挹注強大動能。

智易 12 月營收 30.8 億元，月減 3%、年增 13.1%；第四季營收 95.86 億元，季增 1.1%、年增 5.1%，歷史單季次高；全年營收 382.4 億元，年增 13.3%，則為歷史新高。

展望今年，智易總經理曾釗鵬認為「非常樂觀」，目前訂單已看到年底，且沒有重複下單的疑慮，營運將逐季走揚，全年營收將雙位數成長，將跨過 400 億元續創新高，且獲利將有更大的增幅。