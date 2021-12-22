中磊將參展CES 2022 秀新世代5G NR小基站產品

CES 2022 消費電子展在明年 1 月 5 日至 8 日於美國拉斯維加斯登場，電信寬頻設備大廠中磊 (5388-TW) 今 (22) 日預告，將展出新世代 5G NR 小基站產品外，還有全方位智慧家庭及超寬頻電信聯網解決方案等應用。

據研究機構 Omdia 預估，全球智慧家庭市場價值將從 2020 年的 608 億美元增至 2025 年 1,780 億美元，2021 -2025 年複合成長率 (CAGR) 將達 24.1%。

中磊表示，智慧家庭雲端監控解決方案整合網路攝影機及各式感測器等多元產品組合，提供影像監控服務 (Video Surveillance as a Service，VSaaS)，可進行人臉辨識、行跡追蹤、即時影像傳輸等，提供系統整合商跨平台、跨產品 / 服務，提升安控應用的附加價值。

另一方面，受惠數位科技轉型、工業 4.0、元宇宙趨勢，寬頻技術邁入競速新紀元，中磊也將於會場展出新世代 5G NR(New Radio) 小型基地台、5G 固網無線接入設備 (5G FWA)、DOCSIS 3.1 閘道器、XGS-PON、WiFi 覆蓋擴張器等超寬頻電信聯網產品，大幅提升電信營運商佈署效益，提供更高速傳輸速率。