材料-KY上半年每股純益3.32元 估下半年營運走強

材料 - KY(4763-TW) 今 (27) 日公布最新財報，第二季毛利率仍站穩在 3 成之上，單季稅後純益 1.1 億元，季增 35.8%，年增 12.2%，上半年稅後純益 1.91 億元，年減 14.8%，每股純益 3.32 元，公司認為，因需求強勁及成本結構可望改善，樂觀看待今年營收將再創新高。

材料 - KY 指出，雖因原物料與運費等成本因素影響第二季獲利表現，然由於絲束與醋片需求維持強勁，有利維持高產能利用率及再進一步提高產品售價，加上往上游整合成本結構可望改善，有助下半年獲利。今年 1 至 7 月累計營收為 15.16 億元，年增 19%，樂觀看待今年營收將再創新高，全年可望雙位數成長。

材料 - KY 第二季營收 6.75 億元，毛利率 30.1%、季減 1.6 個百分點，年減 5.1 個百分點，稅後純益 1.1 億元，季增 35.8%，年增 12.2%，單季每股純益 1.91 元，2021 年上半年營收 13.06 億元，毛利率 30.9%， 年減 3.3 個百分點，稅後 1.91 億元，年減 14.8%，每股純益 3.32 元。

材料 - KY 指出，第二季合併毛利率下滑，主要受到原物料成本上漲影響，不過公司努力提升生產效益，並盡力與客戶溝通調價反映成本，使毛利率維持在 3 成以上。

材料 - KY 第二季扣除可轉債未實現評價損益影響後的歸屬母公司純益為 7900 萬元，年減 23%，較季減 21%。在原物料成本及運輸費用上升的壓力下，將持續努力提升生產效益、增加規模經濟，以及穩固產業地位，盡速使核心獲利回歸增長。

展望今年下半年，材料 - KY 表示，由於歐美逐漸解封，鏡框的終端需求將維持強勁，受旅遊限制影響的免稅商店也可望逐漸恢復，帶動絲束需求；再者，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，看好醋片在中國的內需市場表現，而材料 - KY 新的醋片產能也即將量產，公司樂觀看待今年營收再創新高，有機會達到雙位數成長。

此外，絲束及醋片需求強勁，有利於再進一步提高產品售價，加上產能持續增加使經濟規模擴大，以及往上游整合，醋酐新廠量產後可望優化成本結構，有助減緩原物料與運費等成本上升的壓力，期待下半年獲利表現將優於上半年。