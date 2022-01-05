負面爭議不斷 陽明發多項澄清

近來陽明 (2609-TW) 因傳要花重金買樓、砸大筆預算買台北 101 外牆廣告，員工獎金卻不如同業等，多項負面訊息不斷，對此，陽明今 (5) 日做出多點澄清，強調已持續針對員工福利逐步改善、購置大樓辦公有其需要，且相關廣告行銷規劃是在年度預算中執行。

日前長榮 (2603-TW) 傳出員工年終獎金高達 40 個月，甚至更高，但也傳出陽明預計發出 8 個月，引發內部員工強烈不滿，對此，陽明回應，營運績效好轉後，已持續針對員工福利逐步改善，例如，午間團膳改為免費供應、率先推員工福儲信託、增加彈性上下班時間等。

陽明強調，對員工績效獎金、員工紅利均訂有相關提撥規範，且於制定獎金規範時，已考量各方面管理需要，獎金發放數額等均依員工個人績效考核結果發放，相關訊息並未對外揭露。

同時，陽明提到，目前有員工持股信託和員工福儲信託兩項制度，分別依同仁提撥金額公司在持股信託額外加碼 30%，在福儲信託額外加碼 20%，且福儲信託可由同仁自由選擇投資標的，均是基於鼓勵員工長期投資與儲蓄而設，無金額多寡限制。

對於外界質疑賺錢就急著買樓，陽明解釋，主要是因業務擴充，七堵辦公大樓不敷使用，且總公司重要部門分散三地辦公已久，購置適合大樓以利各部門合署辦公確有其需要；而此也等同間接承認有意買樓。

至於狂撒 2000 萬元買 101 巨幅廣告，陽明則回應，廣告行銷規劃均是在年度廣告預算內執行，並未額外增加支出。

外界質疑，陽明虧錢多年，好不容易近 2 年獲利大增，卻急著買樓還大做廣告，反而並未積極買船強化本業，陽明解釋，今年尚有 6 艘 11000TEU 船舶待交付，整體運力規劃仍符合當前業務需要，且相關研議需與董事會持續討論溝通。