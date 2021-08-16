聯茂跌破現增價130元 執行長蔡馨暳：有信心完成此次籌資

PCB 上游 CCL(銅箔基板) 廠聯茂 (6213-TW) 股價受到大盤走弱拖累，上周五收盤價 128.5 元，已跌破每股現增價格 130 元，今 (16) 日股價續跌，最低價爲 126 元，聯茂執行長蔡馨暳指出，不會因此調降現增價，並有信心完成此次籌資案。

聯茂辦理 5 萬張的增資，以每股 130 元溢價發行，將自市場募集 65 億元資金，爲專業 CCL 廠史上最大規模的籌資案，現增案並已除權，原股東繳款到 8 月底，如今股價破 130 元，勢將影響原股東繳款意願，但蔡馨暳有信心完成此次籌資案。

聯茂 7 月營收達 29.52 億元續創高，月增 5.48%，年增 39.33%；前 7 月營收 185.04 億元，年增 21.63%，CCL 廠正迎來第三季旺季效應。

聯茂上半年稅後純益 15.02 億元，年增 20.87%，每股純益 4.51 元。

聯茂第二季獲利回神，主因受國際銅價大漲帶動，中國廠區為反映成本，4 月調高出貨產品報價。此外，因應終端市場多元需求，聯茂今年擴充江西二期廠，也在上半年逐步開出，並生產前段高階材料。

聯茂已敲定江西第三期擴建案，將再投資 8000 萬美元，每月增產能 120 萬張，完工後江西廠總產能擴大爲 240 萬張。