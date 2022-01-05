CDC研究：超過六成染疫住院青少年患「嚴重肥胖」

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 週二 (4 日) 公布一項最新調查顯示，超過六成感染新冠肺炎住院的青少年族群都患有嚴重肥胖。

新冠疫情 (COVID-19) 大流行期間，普遍認為對於老年人、慢性疾病者等免疫功能較差者影響較大，年輕人受到的影響較小。然而，疫情迄今，已有 600 名 18 歲以下的美國人死於新冠肺炎。

CDC 在 7 月和 8 月期間調查 6 家美國南部醫院因染疫住院的 915 名美國年輕人 (12 至 17 歲)，絕大多數人因新冠住院，但有些人也有其他感染症狀，Delta 變種病毒佔據青少年病例主因，並且三分之二重症患者至少有一種潛在的健康狀況，有 11 名患者因新冠致死。

該研究發現，在主要因新冠住院的 713 名患者中，有 61.4% 的患者有肥胖症，其中 60.5% 罹患嚴重肥胖症。與非肥胖症患者相比，肥胖患者需要更高規且更長的照護時間。

肥胖和其他醫療狀況是兒童和青少年罹患嚴重 COVID-19 關鍵的危險因素 (圖片：AFP)

這些調查發現與之前報告一致，強調肥胖和其他醫療狀況是兒童和青少年罹患嚴重 COVID-19 關鍵的危險因素。

這項調查顯示，新冠肺炎對年輕人來說可能是一種致命的疾病，尤其是有潛在健康狀況且特別是有肥胖症的青少年。身體越健康有活力，COVID-19 對他們的威脅就越小。