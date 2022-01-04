BlackBerry OS作業系統今起走入歷史 停止支援電話、簡訊等服務

對黑莓用戶來說，今天代表一個時代的結束，周二 (4 日) 起所有仰賴 BlackBerry OS 作業系統的黑莓機將全面終止服務。

事實上，黑莓公司 (BlackBerry)(BB-US) 早在 2020 年 9 月就宣布這項消息，該公司日前再度發布聲明，提醒用戶自 1 月 4 日起，將不再提供 BlackBerry 7.1 OS、BlackBerry PlayBook OS 2.1 作業系統和 BlackBerry 10 軟體，前兩者更早之前的版本也將停用，代表簡訊、網路數據和電話服務都將終止。

不過，受影響的黑莓機僅限於使用 BlackBerry 作業系統的設備，不包含使用 Android 的設備。

黑莓機最經典的特色莫過於 QWERTY 鍵盤，因為方便性十足，在 2000 年初時備受政商人士喜愛，直到蘋果 iPhone 在 2007 年問世後，曾經叱吒一時的黑莓機才漸漸式微。

英國《衛報》報導指出，在 2009 年的巔峰時期，黑莓全球智慧手機市占率高達 20%，iPhone 等觸控手機隨後在 2010 年代初期崛起，一舉超過這個昔日的全球手機霸主，並迫使黑莓進行業務轉型，轉而為企業提供網路安全服務。