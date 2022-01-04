和勤去年12月營收2.49億元改寫歷史次高 車用產品旺到本季

精密沖壓廠和勤精機 (1586-TW) 今 (4) 日公告 12 月營收達 2.49 億元，改寫歷史次高，月增 4.94％，年減 2.37%，和勤主管表示，汽車晶片缺貨使客戶需求遞延，汽車零件旺季效應將延續到 2022 年第一季，加上硬碟零件出貨遞延，預期 2022 年第一季營運將淡季不淡。

和勤 2021 年營收逐季走高，第四季營收 6.97 億元，再較上季成長 4.75％，創歷史單季次高，年增 1.07%；累計全年營收 26.44 億元，成長 14.54%。

和勤精機 2021 年 12 月兩大業務的營收分別為：汽車零件 1.74 億元，占比 69.65%；硬碟機構件（VCM Plate）6903 萬元，佔比 27.13％。汽車零件部分，和勤的客戶因產品品項分散，大幅度降低汽車晶片缺貨的影響，在原有產品出貨增量及新產品的貢獻下，12 月營收創同期次高；硬碟（HDD）零件接單則滿載，營收維持上月水準，受到船期影響，部分出貨遞延，將在 1 月營收顯現。

和勤表示，公司持續開發高毛利新產品，多項新品已在 2021 年第四季小量出貨，預計 2022 年第一季陸續量產，包括新能源車零件、重卡變速箱零件、工業器械液壓泵零件等，以目前在手訂單來看，原有產品增量加上新產品量產，今年第一季將淡季不淡，且將維持傳統的營收逐季走高趨勢，產品組合持續優化下，集團毛利率也將提升。

受惠新能源車以及重卡零件新品進入量產，在汽車產業自然成長的力道上再添柴火，汽車零件業務的成長幅度預期將超越去年；硬碟零件營收維持穩定，但毛利率回升，獲利貢獻將提升；此外，公司還有工業器械液壓泵零件、供電系統零件等產品加入量產。進入 2022 年晶片缺貨逐漸緩解，且今年在原有產品增量的基礎下，又有新品量產，業績展望樂觀。

和勤精機 2021 年前三季稅後純益 9651 萬元，持平於 2020 年同期，每股純益 1.19 元。