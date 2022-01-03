北市防疫旅館群聚 2人改判本土Omicron個案

Omicron 變種病毒持續在全球擴散，台灣本土防線也失守，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (3) 日表示，台北市中正區防疫旅館發生群聚事件，3 人染疫皆為 Omicron，其中 2 人改判本土，有可能是員工交叉感染造成污染環境，但也不排除透過空氣傳播，目前全台累計達 88 例 Omicron 個案。

北市防疫旅館群聚案 3 人基因定序皆感染 Omicron 變異株，陳時中說明，該起傳播鏈可能是由案 17085 個別傳染給案 17058 與案 17099，2 人應是在旅館內感染 Omicron，不是完全一定是群聚，但主要循三大依據來判斷。

首先，案 17058 從中國深圳入境，該地並無 Omicron 的報告；案 17099 從日本入境，當地境外移入的 Omicron 個案皆在機場攔截，本土個案同樣沒有報告；至於案 17085 自美國入境，而美國已有幾千例 Omicron 個案，帶入病毒可能性相對較高。

其次，陳時中指出，基因定序上，案 17085 與案 17058 有 2 位點差異，案 17058 與案 17099 有 4 位點不同，判定案 17085 感染其他 2 人的可能性高。第三，案 17085 的 Ct 值從 16 升到 27，應處於感染後段，比較 Ct 值變化，案 17085 染疫時間應該相對較早。

案 17058 及案 17099 成為台灣首 2 例 Omicron 本土個案，醫療應變組副組長羅一鈞表示，從目前監測到的情況，確實可看出以年輕人居多，推測是與春節返鄉期間，返國者多為長期在海外求學、工作，目前沒看到中重度症狀的個案，且男女比例各半，並無外電所陳述的只侵襲年輕女性。