〈振興加碼〉台北熊好券第二波抽獎 平均中獎率33.8%

台北熊好券今 (3) 日第二波抽獎，此次共吸引 156 萬 1219 人登記參加，較前一波多出近 60 萬人，民眾參與踴躍，五種票券中以運動券中獎率最高達 71%，藝文券中獎率最低僅 4.93%，平均中籤率為 33.8%，民眾可使用至今年 2 月 28 日止。

台北市長柯文哲今天上午於線上抽出第二波熊好券，抽出後系統將於下午 2 點前陸續派送至台北通 APP 票夾。北市府指出，此波共有 156 萬 1219 人登記，較前一波多出 59 萬 7911 人登記。

據抽獎結果顯示，第二波參與的民眾抽中住宿券共計 3 萬 9250 人，中獎機率為 10.26%；抽中饗購券 36 萬 5192 人，中獎率 25.72%；抽中市集券 5 萬 0451 人，中獎率 5.99%；抽中藝文券 1 萬 9622 人，中獎率 4.93%；抽中運動券 5 萬 3170 人，中獎率 71.31%。整體平均中獎率為 33.8%。

北市府去年響應中央加碼振興推出台北熊好券，第一波自去年 11 月 5 日抽出並開始使用，使用期限到昨 (2) 日。據統計，共用掉 409 萬 7667 張券，剩下 135 萬 9333 張票券，已全數從原中籤人票夾中抽出，民眾即日起至 2 月 28 日止可在台北市境內熊好店家消費。

