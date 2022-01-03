外資大買台積電、賣航空雙雄 對台股連9買砸逾千億元

台股今 (3) 日迎來 2022 年開紅盤日，終場收在 18270 點，上漲 51 點，再創收盤新高。其中個股方面，外資大買台積電、出航空雙雄，且對台股已連 9 買，合計回流逾千億元。

三大法人今天合計買超 165.58 億元，外資買超 155.25 億元，自營商也買超 11.54 億元，投信獨站賣方 1.21 億元。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 254 口至 7614 口，外資淨空單增加 20 口至 25176 口。

外資 2020、2021 連續兩年大砍台股，分別賣超 6666、4803 億元，但就在 2021 年尾，外資開始連續回補台股，至今天連 9 天合計買超破千億元、達 1029.83 億元。

以今天外資買超前 10 名個股來看，買盤集中在台積電，買超高達 3.25 萬張居冠，宏達電也獲買進 1.24 萬張，其餘依序為國泰智能電動車、金像電、敬鵬、飛宏、裕隆、台泥、和桐、第一金。

外資賣超前 10 名部分，華航 5.05 萬張、聯電 2.83 萬張、開發金 2.82 萬張、華邦電 2.74 萬張、長榮航 2.29 萬張、群創 1.44 萬張，其餘依序為中鋼、富邦特選高股息、和鑫、鴻海。

投信買超前 10 名：友達、群創、順德、元太、台積電、仁寶、宏碁、達興材料、彩晶、金像電。

投信賣超前 10 名：陽明、長榮、中鋼、中信金、華航、台泥、萬海、第一金、聯電、南亞科。

自營商買超前 10 名：國泰台灣 5G+、開發金、台積電、元大臺灣 ESG 永續、永豐台灣 ESG、中環、台表科、華頓 S&P 布蘭特正 2、元大台灣 50、永光。

自營商賣超前 10 名部分，富邦特選高股息以 3.4 萬張，為唯一賣超超過萬張個股，其餘為元大滬深 300 正 2、華邦電、國泰永續高股息、國泰智能電動車、長榮、元大 S&P500 反 1、友達、元大台灣 50 反 1、新光金。

整體來說，外資現貨呈現連 9 買，自營商選擇權中性不變，籌碼面仍是偏多格局。技術面上，台股今天出現上影線 K 棒，顯示短線漲多壓力大，大盤元月雖然還有創新高的機會，但是須留意農曆春節長假效應提前浮現。