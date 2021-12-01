勞動基金收益單月反彈賺逾800億元 前10月收益率21%勝大盤

資本市場揮別 9 月的亂流後，10 月台股大舉反彈，勞動基金運用局依市場情勢動態調整投資配置及布局時點，基金收益也擺脫陰霾，截至 10 月底，整體勞動基金評價後收益數為 3,466.7 億元，收益率 7.47%，單月收益 827.3 億元；前 10 月投資收益率超過 21%，戰勝大盤。

10 月份雖然全球依舊面臨供應鏈緊繃及通貨膨脹壓力，但是在各國疫苗覆蓋率提升、陸續放鬆防疫管制措施、景氣持續復甦，以及企業財報獲利強勁下，金融市場主要股票指數震盪走高，而債券殖利率則因為通膨壓力走升，債券價格下跌。

勞動基金運用局趁此反彈契機，將基金資產適度分配在國內外存款、債券、股票及另類資產等投資項目，進行多元化投資布局，10 月單月獲利為 827 億餘元，其中投資在國內股票投資部位，約占整體勞動基金 19%，今年截至 10 月，投資收益率為 21.53%，優於同期間台股大盤收益率 15.31%。

如果以長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年多平均報酬率為 5.21%，近 5 年多平均報酬率則為 6.39%。

進一步分析，其中攸關勞工退休金的新舊勞退基金，新制單月收益數 2132.3 億元、收益率 7.35%，舊制單月收益數 727.6 億元、收益率 8.84%，合計勞退基金收益數共 2859.9 億元、收益率 7.68%。

至於勞保基金收益率 7.83%；就保基金收益率 0.91%，職災保護專款收益率 0.61%，積欠工資墊償基金收益率 4.05%。

截至 10 月底止，勞動基金規模為 5 兆零 335 億元，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為 4640 億元；受農業委員會委託管理之農民退休基金規模為 24 億元。

展望未來，勞動基金運用局指出，全球經濟活動持續正向復甦，美國、英國及歐洲等主要央行均表示不急於升息，利率維持在低檔，金融市場資金充裕，惟通貨膨脹壓力、各國貨幣及財政擴張政策退場速度、新冠變種病毒擴散風險、美中貿易與科技紛爭，均持續牽動全球經濟成長；該局將持續關注全球政、經情勢，在既定的資產配置下，積極辦理各項投資，以提升基金長期投資效益。