全美新年假期已取消6600班次航班 預計問題還會持續

各航空公司在新年的周末假期，取消了 6600 多架次的美國航班，除了 Omicron 變種病毒造成的人力不足，天候也是一大因素，迫使各航空公司削減航班應對。

自去年平安夜以來，航班取消的趨勢一直在穩步上升，到上周六 (1 日) 達到新的高峰。

追蹤公司 FlightAware.com 數據顯示，周日在美國取消的航班數量已經達到 2600 架次，全球取消的航班數量大約為 4000 架次。先前，各航空公司於周六在美國取消了 2700 多個航班，周五至少取消 1300 個航班。

西南航空、捷藍航空、達美航空和美國航空，周日各取消超過 100 個航班。周日通常是一周中最繁忙的旅行日，本周更是聖誕節假期和新年周的結束。目前擔任顧問的前美國航空公司高層 Robert Mann 說，在聖誕節這類旅遊高峰期，全球每天約有 115000 個航班。

航班取消的問題可能還會延續，因為氣候問題帶來新的威脅。據國家氣象局指出，一個威力強大的風暴將持續造成旅行受阻。這一系統現在向東移動，為紐約和新英格蘭地區帶來寒冷的天氣。周一已有超過 310 個美國航班取消。

Allegiant 發言人 Hilarie Grey 表示，近日有異常數量的航班取消，一些是由於惡劣的天氣，一些是由於其他因素，如疫情造成的影響。這些因素無法預測，但公司的確預計，本周會有更多的延誤和取消。