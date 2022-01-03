〈台股盤前〉2022開紅盤 各路資金卡位 元月行情蓄勢待發

台股去年最後一個交易日收在 18248.28 點，寫下收盤歷史新點，儘管量能不給力收黑，但去年全年仍上漲 3486.31 點或 23.66%，站穩萬八高檔；2022 年開紅盤，法人看好，在外資買盤回溫下、資金提前卡位，元月行情可期。

市場消息方面，蘋果、微軟、Google 及臉書母公司 Meta 等科技大廠，今年預料都將推出元宇宙新產品或功能，2022 年將是元宇宙軟硬體發展關鍵一年，將推升伺服器 2022 年需求持續成長，鴻海、廣達、緯穎、英業達等台廠各擁大客戶撐腰，成為今年營運持續暢旺。

鴻海全力衝刺電動車量產，半導體關鍵元件揪團台廠，集團旗下驅動 IC 廠天鈺領銜之餘，二極體廠德微及靜電防護 IC 保護廠晶焱等公司也浮上檯面，扮演提供關鍵元件的要角，其中，晶焱是獨家供應商，德微今年車用二極體供貨更將翻倍成長。

中國西安封城引起全球關注當地記憶體供給狀況，力成宣布供應美光窗型柵式陣列構裝 (wBGA) 的西安廠產能已完全恢復，市場預期美光 DRAM 產出將回歸正常，意味西安封城對全球 DRAM 供給影響不大，美光股價在台股連假期間幾乎吐光先前大漲幅度，牽動台灣 DRAM 族群 2022 年開盤走勢。

瞄準國際鋼市活絡高峰契機，台塑越南河靜鋼廠 2021 年第三季啟動靈活產銷策略，超前接單，下半年獲利暴衝告捷，一舉衝破 7 億美元，比上半年大幅躍進 60%，推升全年獲利大賺 12 億美元 (逾新台幣 330 億元)，超越年度目標 20%，營運大豐收。

法人指出，台股短期行情過熱，有量價背離疑慮，有量價背離疑慮，追高需留意風險，另外，元月聚焦去年營收成績單、重量級法說、疫情變化等都將牽動指數攻高。