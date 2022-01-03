【袁志峰專欄】商湯急漲，新股市場回暖

今日推介 - 金風科技 (2208), 上日收市 $15.22

1) 股市前景

受隔晚於美國掛牌的中概股急升帶動，上周五港股反彈，科技股跑赢大市，阿里 (9988) 為表現最佳藍籌，商湯 (20) 急漲 33%，反映新股市場有回暖跡象。港股去年表現令人失望，預期今年將否極泰來，偏低估值及中國宏觀政策轉趨寬鬆是主要催化劑。

今天推介是金風科技 (2208) — 主要從事製造及銷售風力發電機組及風電零部件，受惠於國家發展清潔能發的政策。2021 年首三季度，收入為 335.5 億元 (人民幣 · 下同)，同比跌 9.4%，盈利達 30.1 億元，同比增 45.6%。市場預測 2021 全年盈利達 38.3 億元，同比增 29%。現價對應 2021 年度市盈率 14 倍，估值吸引。建議買入，目標價至 18.0 元，止損價 14.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周五半日市，恒指高開 442 點，最多漲 478 點，尾市回軟，以接近全日低位收市，收報 23397 點，升 285 點或 1.2%。成交額按日減 17% 至 576 億元，12 月份日均成交額 1175 億元。港股通南向資金暫停交易。全周計，恒指升 0.7%。全月及全年計，恒指分別跌 0.3% 及 14.1%。

藍籌股 33 升 25 跌 6 持平。阿里 (9988) 及京東 (9618) 漲逾 8% 及 5%，為升幅最大藍籌。海底撈 (6862) 及阿里健康 (241) 升逾 4%。騰訊 (700)、網易 (9999) 及美團 (3690) 升逾 3%。石藥集團 (1093)、藥明生物 (2269) 及瑞聲科技 (2018) 升近 3%。吉利汽車 (175) 及中生製藥 (1177) 升 2%。長和 (1) 跌近 2%，為跌幅最大藍籌。九龍倉置業 (1997)、電能實業 (6) 及恒生銀行 (11) 跌逾 1%。

恒生科指升 3.6%，收報 5670 點，成份股全線上升。大型科技股領漲，阿里 (9988) 及百度 (9888) 升逾 8%，京東 (9618) 及快手 (1024) 升逾 5%。微盟 (2013) 升 11%，為升幅最大成份股。嗶哩嗶哩 (9626)、萬國數據 (9698)、攜程 (9961) 及金山軟件 (3888) 升 6%-8%。眾安在線 (6060) 升逾 5%，同程旅行 (780) 升近 5%。舜宇光學 (2382) 漲 0.1%，為表現最差成份股。全周計，恒生科指升 0.9%，全月及全年計，恒生科指分別跌 5.9% 及 32.7%。

板塊方面，本地銀行、地產及公用股下跌。大型科技股，軟件，旅遊、餐飲、物管、電動車、教育、生物科技及線上醫療股跑赢大市，漲幅居前。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 升逾 6% 及 4%。融創服務 (1516)、金科服務 (9666) 及保利物業 (6049) 漲 7%-9%。理想汽車 (2015) 及小鵬汽車 (9868) 升逾 6%。新東方 (9901) 升逾 13%，中教控股 (839)、中國東方教育 (667) 及宇華教育 (6169) 升逾 4%。金斯瑞 (1548) 升 8%，藥明生物 (2269)、百濟神州 (6160) 及藥明康德 (2359) 升 3%-4%。阿里健康 (241) 及京東健康 (6618) 升逾 4% 及 3%。

周五上証指數高開 0.2%，全日窄幅震盪向上，以接近全日高位收市，收報 3639.78 點，升 0.6%。深証成指升 0.4%，科創 50 指數升 1.7%。滬深兩市總成交約 10600 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 400 億元。滬深股通北向資金淨買入約 46 億元，12 月淨買入 890 億元，11 月淨買入 185 億元。全周、全月及全年計，上証指數升 0.6%、2.1% 及 4.8%，深証成指升 1.0%、0.4% 及 2.7%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國國家醫療保障局、國家中醫藥管理局發文，要求把符合條件的中醫醫藥機構納入醫保定點、符合條件的定點中醫醫療機構納入異地就醫直接結算定點範圍，以及把適宜的中藥和中醫醫療服務項目納入醫保支付範圍。(信報)

內地減少對新能源汽車的補貼力度，財政部、工信部、科技部、發改委周五發出通知，2022 年新能源汽車補貼標準在 2021 年基礎上減少 30%，而新能源汽車購置補貼政策於 2022 年 12 月 31 日終止，此後上牌的車輛不再給予補貼。(信報)

中國製造業 PMI 於 12 月錄 50.3，高於市場預期的 50。12 月非製造業 PMI 亦勝預期，錄得 52.7，是連續第四個月保持擴張。(信報)

4) 個股訊息

華南城 (1668) 公布，向深圳國資委旗下的特區建發集團，配售 33.5 億股新股，每股作價 0.57 元，集資 19.1 億元，配售價較周四收市價 0.69 元折讓 17.4%。配售股份佔公司擴大後股本約 29.3%。在認購完成後，特區建發集團將取代主席鄭松興，成為單一最大股東。(信報)

英國天空新聞報道，騰訊 (700) 斥資 1 億美元，購入英國虛擬銀行 Monzo 的股份，作為對最近確認的一輪融資的補充金額；據悉，這輪融資對該銀行估值達 45 億美元。(信報)



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