〈貴金屬盤後〉歲末避險買盤湧現 美元上漲 黃金仍收高

週四 (30 日) 交易，儘管美元堅挺且美股在黃金交易期間上漲，但黃金期貨價格仍收高。道指和 S&P 500 指數盤中創高點紀錄，係因投資者對 Omicron 病毒衝擊經濟成長的擔憂情緒減輕。

公債殖利率稍微下降，抑制了黃金早盤的下跌，隨著交易時間推進，投資者湧入將黃金推升至關鍵心理價位 1800 美元以上。

2 月交割的黃金期貨價格上漲 8.30 美元或 0.5%，收每盎司 1814.10 美元。許多技術投資者將黃金 1800 美元上方視為動能釋出積極或消極訊號的重要水準。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，10 年期美國公債殖利率上升至 1.55% 以上，但黃金還能守住 1800 美元，這對黃金來說是利多訊號。

「通常殖利率上升對不孳息的黃金不利，因為這會增加黃金的持有成本。然而，週三情況並非如此，係因當時美元指數走低，在 1 個月低點附近徘徊，令黃金能夠維持在 1800 美元上方。」Aslam 報告寫道。

ICE 美元指數上升 0.2% 至 96.15。在美元上漲和債券殖利率下滑之際，黃金上漲，表明投資者在今年最後幾天選擇避險資產，因為即使 Omicron 病毒對全球經濟損害較小，但 2022 年預計面對更進一步的不確定性。

Equiti Capital 市場分析師 David Madden 週四報告寫道：「考量美元堅挺與股市看漲情緒，黃金能守住漲幅的表現已算良好。」

「自 Fed 本月中的會議以來，黃金一直大幅走高。雖然美元仍在近期高點的下方，但黃金仍有可能回測 1820 美元水準。」

Fed 在 12 月 14 日至 15 日召開最近一期會議，並預期將調升目前介於 0% 至 0.25% 的利息，且明年在結束購債行動後將升息 3 次。Fed 下一次會議將在 1 月 25 日至 26 日。

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