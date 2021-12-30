金管會再祭重罰 7家金融業合計遭罰2040萬元

金管會今 (30) 日再度祭出重罰，一口氣對安達產險、友邦人壽、太孚保代、東森保代、台新銀、台企銀與兆豐銀等 7 家金融機構開罰，統計 7 家業者共遭罰款 2040 萬元。

金管會保險局今天公告 7 家保險與銀行機構裁罰案，其中安達產險遭罰 900 萬元、太孚保代遭罰 300 萬元並停止代收新契約保單 6 個月，友邦人壽遭罰 180 萬元、東森保代遭罰 60 萬元；銀行部分，台新銀遭罰 300 萬元、台企銀與兆豐銀則各遭罰 150 萬元。

態樣一：通路提供名單 收取佣金

保險局表示，態樣一是，由通路提供客戶資料或同意保險公司得對已承保的客戶再次行銷，保險公司銷售成功後，得以佣金名義出帳。

保險局表示，包括台企銀、兆豐銀與東森保代出售客戶名單給友邦人壽，再向友邦人壽收取賣保單的佣金，其中友邦人壽與東森保代各遭金管會開罰 60 萬元，兆豐銀、台企銀則各遭罰 150 萬元。

態樣二：保險公司負擔通路營業成本

遭金融機構則有台新銀、安達產險與友邦人壽等三家公司，保險局指出，該案是安達產險與友邦人壽除支付台新銀費用除合約明訂的佣金外，還另外支付廣告、水電費等不合常規的費用。

保險局表示，除對友邦人壽開罰 120 萬元、安達產險 180 萬元、台新銀 300 萬元罰鍰外，另要求安達與友邦必須收回歷年來支付給台新銀的不合常規費用。

態樣三：支付通路高額廣告費

安達產險除支付東森保代高額廣告費用外，另外還按寄發 E-DM 份數支付高額的廣告費用，保險局說，安達產支付通路商費用，因未事先約定計算方式，並評估費用合理性、成本與效益等，因對對安達產開罰 60 萬元。

態樣四：展延通路代收保費解繳期限

保險局說，太孚保代代安達產收取超過 5000 萬元保費，卻未解繳給保險公司，安達產出單後也沒有依據權責基礎認列該筆交易，違反保險業財報編製準則語會計制度，導致財報無法公允表達。

保險局認為，安達產未確實評估通路財務狀況與合理性的代收保費解繳期限，未能落實法遵、風控與稽核等防線功能，因此分別對安達產開罰 600 萬元、太孚保代開罰 300 萬元。