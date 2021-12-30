日圓匯價溜滑梯 現鈔賣出驚見0.244元逾23年新低

新台幣今年強升 2.95% 躍居最強亞幣，反觀日圓匯價一路溜滑梯，根據今 (30) 日台銀牌告匯率顯示，日圓兌新台幣現鈔賣出價跌至 0.244 元，再創逾 23 年新低，相較今年高點，若兌換新台幣 5 萬元，相當於額外賺到近 6400 元。

儘管美國、歐洲變種病毒 Omicron 病例暴增，但投資人仍偏好較高風險貨幣，使得具有避險功能的日圓兌美元匯率貶破 115 關卡，觸及一個月低點。

若以日圓今年高點 0.2797 元來看，兌換新台幣 5 萬元，約可換得 17 萬 8763 日圓，今天日圓現鈔賣出價出現 0.244 元 23 年新低價位，約可換得 20 萬 4918 日圓，足足多出 2 萬 6155 日圓，約合新台幣 6382 元，等同獲得 3 張免費東京迪士尼門票。

亞洲貨幣今天互有升貶，韓元、日圓約貶 0.2%，新台幣也小幅貶值，不過，新加坡幣與人民幣則小幅升值。新台幣兌美元匯率今天以 27.69 元封關，站上 25 年來最高，累計全年升值 2.95%，為主要亞幣之冠。

日本向來是國人最熱門的旅遊地之一，每年約有 470 萬人赴日遊玩掃貨，消費實力驚人，但受疫情衝擊，台日旅遊熱潮已中斷近 2 年，明年各國可望陸續重新開放邊境，國人搶著提前換匯，期待能盡快赴日旅遊。