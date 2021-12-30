台股漲不停 元大台股基金封關創新高最飆

美股標普 500、道瓊指數續漲，台股多頭氣焰續猛，中小型股大飆特飆，國內台股基金單週全數繳出正報酬，在單週漲幅前五中，龍頭元大投信旗下元大多多基金、元大 2001 基金奪下第一、第三名，攜手元大高股息優質龍頭基金、元大高科技基金、元大多福基金、元大店頭基金創下淨值新高，投資人賺好賺滿，2021 年完美封關。

法人表示，加權股價指數與櫃買指數今年雙雙漲逾兩成，科技、傳產、權值、中小類股輪流扮演領頭羊，強勢族群快速輪動的情況將持續到明年，投資人不易掌握各階段市場行情，而藉由專業經理人管理的台股主動基金，歷經多空淬鍊和升息循環，有效協助投資人捕捉主流換檔投資機會。

元大投信身為國內唯一擁有百萬受益人的基金公司，產品線豐富多元，主動基金部份有規模最大的元大高股息優質龍頭基金，以及多檔各具特色的台股基金；ETF 部份不僅擁有 0050 和 0056 兩檔國民 ETF，還有配息與績效優異的元大台灣高息低波 (00713)，及全台唯一一檔金融 ETF 元大 MSCI 金融 (0055-TW)，主動基金和各式台股 ETF 資產管理規模合計超逾 4,000 億元，正式宣告元大「台股宇宙」已經成形。

其中，元大 2001 基金今年以來表現亮眼，布局側重「半導體護國神山群」，不僅一周強漲 3.01% 優於大盤，今年報酬率 48.21% 直逼五成；元大多多基金則精擅中小型股票操作，榮登台股基金周冠軍，投資人不妨同時配置這兩檔投資策略迥異的台股基金，掌握上市和櫃買市場輪漲行情。

法人表示聯準會在明年啟動升息機率相當高，且美國通膨屢創新高，短期盤勢震盪加大，建議投資人選擇績效優異有跡可循的老牌台股基金，以分批布局或是定期定額方式參與市場；偏好 ETF 的投資人則可將資金分散配置於市值型 ETF，如 0050、元大臺灣 ESG 永續 (00850)，以及高股息型產品如 0056、元大台灣高息低波等。

表、台股基金近一周績效前五強