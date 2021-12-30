〈能源盤後〉原油庫存大減360萬桶 WTI竄至77美元 站回5週高點

週三 (29 日) 交易，在 EIA 公布美國原油庫存大幅下降後，原油期貨價格尾盤走高，係因該數據顯示需求更加強勁，儘管 Omicron 變種病毒威脅到一些商業活動和假期旅行。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示：「看來像是，市場對 Omicron 造成的需求破壞的恐懼情緒被誇大了。」

EIA 公布，上週 (12/24 止) 美國原油庫存減少 357.6 萬桶。API 週二稍晚公布，上週原油庫存下降 309 萬桶。

另外，EIA 報告也提到，上週汽油供應量減少 145.8 萬桶， 蒸餾油庫存減少 172.6 萬桶。

然而，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的原油供應增加了 105.5 萬桶。該報告還表明，美國產量升至 2020 年 5 月以來的最高水準。

儘管如此，Flynn 表示，石油交易者會將該報告解讀為明確看漲。

「我們看到上週汽油需求確實回升，其他產品的消耗量也讓我們信心大振。這份報告看起來更像是 7 月 4 日，而不是聖誕節。」Flynn 意指夏季強勁的駕駛旺季，對比需求通常較受壓抑的聖誕節。

「大眾紛紛開車上路，可預期這種供應緊繃的趨勢可能會持續到年底。」Flynn 說。

與此同時，路透社報導，本週稍早原油的支撐力也來自厄瓜多、利比亞和奈及利亞本月因一些石油生產和維護問題，發出的不可抗力聲明。

另外，讓投資者放心的是，初步證據表明，Omicorn 變種株引起的新冠病例症狀較輕，且不會導致商業和旅行受到嚴格限制。

儘管如此，世界衛生組織 (WHO) 表示，上週全球新冠病例較前一週增加 11%，其中美洲增加程度最高。

在此背景下，油價大幅走高，接近 11 月下旬以來最高價位。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 95 美分或 1.3%，收每桶 76.93 美元，創 11 月 24 日以來最高收盤價。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上揚 1.18 美元或 1.5%，收每桶 79.83 美元，在前一日登上 11 月 25 日最高價位後繼續上升。

本週迄今，WTI 原油價格已上漲 4.4%，Brent 原油上漲 5.4%。FactSet 數據顯示，這兩大基準原油期貨今年迄今漲幅均在 54% 以上，其中 12 月份漲幅至少 15%。

與此同時，投資者正在關注 OPEC + 預定 1 月 4 日舉行的會議。OPEC + 將評估 2 月起增產 40 萬桶 / 日的計畫，或者將 Omicron 病毒傳播狀況納入考量，調整 2 月生產計畫。

路透社援引俄國副總理 Alexander Novak 評論的報導稱，OPEC + 已經拒絕了提高產量的呼籲，因為 OPEC + 希望為市場提供明確的指導，而不是偏離逐步增加產量的政策。

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