沙烏地阿拉伯2月可望大幅調降亞洲客戶原油價格

消息人士透露，在中東基準和現貨原油價格本月大跌後，最大的石油出口國沙烏地阿拉伯可能會大幅調降對亞洲客戶 2 月交割的原油價格。

路透調查 7 位原油買家的結果顯示，沙國預料 2 月將所有等級的原油官方售價 (OSP) 較 1 月調降逾 1 美元，將價格降至 3 至 4 個月以來的最低水準。

先前由於石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC +) 產量增加，以及大型消費國釋出戰略石油儲備 (SPR)，使石油供應緊繃的局勢稍緩，2 月交割的中東和俄羅斯等級原油現貨溢價在本月下降超過一半。

另一方面，隨著煉油廠為第二季維修做準備，亞洲的需求將放緩。亞洲地區佔沙烏地阿拉伯出口量一半以上。

基準杜拜原油市場結構的逆價差 (即期貨價低於目前現貨價) 在本月大幅收窄，顯示供應緊繃情形正在緩解。

一位受訪者說：「杜拜市場結構轉疲，蒸餾油裂解改善，令阿拉伯中質原油和阿拉伯重質元油的價格低於輕質等級的原油。」

針對阿拉伯重質原油的 OSP，7 位受訪者中有 6 位預期降價至少 1 美元，1 位預期降價 55 美分，後者預期低硫燃料油的利潤率將創下 2020 年 2 月以來的最高水準，這可能會支撐重質原油的價格。

沙烏地阿拉伯根據客戶的建議設定原油價格，並根據產量和產品價格計算過去一個月石油價值的變化。

OPEC + 將在 1 月 4 日召開會議，決定 2 月是否維持現行增產計畫，並在該會議後確定 2 月份價格。