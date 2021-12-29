機車汰舊換購電動車可獲碳權 元月起最高補助3300元

環保署今 (29) 日正式預告「淘汰老舊機車補助辦法」草案，自 2022 年起，補助民眾淘汰老舊機車每輛 2000 元，補助申請方式採線上辦理，若同時換購具減碳效益的電動機車，將可取得一張碳權憑證，價值至少 1000 元，加上報廢回收車體 300 元，總計約可獲補助 3300 元。

環保署表示，2020 年起，鼓勵民眾淘汰 2007 年 6 月 30 日前出廠的老舊機車，已有近 120 萬輛淘汰，相當減少了四分之一的老舊機車數量，減少 14% 機車排放量，對於空氣品質改善有正面效益，但老舊機車仍有 354 萬輛。

環保署指出，考量老舊機車污染排放量較高，有持續鼓勵淘汰老舊機車的必要，因此規劃補助車主淘汰老舊機車每輛 2000 元，補助期間為 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，民眾只要於補助期間完成老舊機車車籍報廢及車體回收者，於補助辦法發布後，就可以至環保署指定網站申請補助。

另外，由於汰換燃油機車為電動車具減碳效益，依照環保署 2020 年 3 月 27 日訂定的處理原則，每部老舊機車汰換為電動機車約有 2.3 噸二氧化碳當量減碳效益，開發單位可用於溫室氣體增量抵換。目前已通過環評審查的大型開發案，依處理原則規定，將提出「溫室氣體抵換量取得計畫」，經環保署審查通過後開始執行。

民眾淘汰老舊機車、新購電動車，環保署將給予碳權憑證，屆時民眾只要上廢車回收一站通登載資料，即可在網站上交易此憑證。

環保署表示，目前可交易對象有竹科、南科，未來還會有其他需要減碳當量的業者，將建議企業未來每輛碳權收購價不能以低於 1000 元，若業者開出價格過低，環保署就會啟動補助，最差的狀況將自行獎勵民眾 1000 元，憑證則歸環保署，但研判此情形不會發生。