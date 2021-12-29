富驛-KY引新奧援 本土建商成最大股東後市具想像空間

連鎖商旅業者富驛 - KY(2724-TW) 今 (29) 日指出，今年立信機構透過二次增資成為持股超過 50% 的最大股東後，後市有望在引進建商資源的利基下，擁有多元更多發展可能性，不排除朝飯店經營、酒店式住宅方向發展。

富驛近來直營轉加盟，目前全台有 3 個據點、中國有 12 個據點，以管理費收入為主要營收來源，藉此改善財務結構、降低營運成本，有效虧損收斂，今年前三季稅後虧損 2330 萬元，已大幅優於前一年度同期虧損 1.33 億元。

富驛新加坡大股東富麗華集團原持有富驛約 70% 股權，在疫情衝擊下也希望透過引進國內資源，強化富驛未來在台灣市場的表現，因而引進立信機構的資金，並由立信持股超過 50% 成為最大股東。

富驛總經理侯嘉禎說明，富驛長期展望是，在國內旅館業的市占率有一定的提升，此次引進國內新資金活水後，未來將設法增加加盟或直接併購。

侯嘉禎強調，飯店和不動產業的結合是一個好的開發方向，未來富驛的新據點可以有很多的可能性，例如飯店式經營、酒店式住宅等，不排除將有多元化的品牌發展，而發展方向則要看地點而定。

侯嘉禎也透露，目前有與國內中小型飯店集團洽談加盟合作中，展望後市，力拚獲利來提升每股淨值。

而富驛目前在中國擁有 12 家加盟據點，未來海外拓點由大股東富麗華找尋新機會。