台新銀舉辦2022投資趨勢論壇 分析產業趨勢 助民眾掌握市場變局

2021 年即將步入尾聲，新冠疫情持續成為 2022 年全球經濟和市場的議題，對整體經濟與投資方向，造成重要影響，投資人又該如何因應，採取何種投資配置？為了協助民眾掌握最新市場動向，台新銀行於北、中、南巡迴舉辦「2022 投資趨勢論壇」，由台新投顧總經理李鎮宇、台新銀行執行副總經理黃培直，以及台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原，一起與台新客戶分享市場機會與未來展望。

台新投顧李鎮宇總經理表示，因新冠肺炎逐漸流感化，惟預期景氣短期放緩，2022 年全年景氣長線仍看升，股市將在明年上半年出現震盪後再回升。至於投資人近期關心的通膨，李鎮宇也提出投資人可特別關注的全球 3 大通膨議題，包含「資金通膨」、碳定價的「綠色通膨」，以及半導體報價攀升造成的「矽通膨」。李鎮宇指出，伴隨科技「破壞式創新」所帶來的新經濟，元宇宙、電動車等新題材，都可望成為明年資金追逐焦點。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原表示，針對 2022 年的資產配置策略，對應明年市場提出「3 個 2」的核心觀點，包含關注「貨幣、財政」2 個政策、「新、舊經濟」2 種型態，也建議投資人以「穩核心、追成長」2 套策略來進行資產配置。劉熾原強調，資產核心配置上需同時著重股市債市，建議民眾聚焦長期趨勢以追求成長，無論是舊經濟的物價上漲受惠概念，例如金融、REITs、能源等議題，或是元宇宙或 ESG 等新經濟概念皆很有機會。

最後，台新銀行執行副總經理黃培直總結論壇，建議投資人 2022 年應採「先布局後收成」的規劃，上半年民眾資產配置以股市債市各半為主；下半年資產配置可股 6 債 4 配置。建議民眾降低上半年景氣調整、通膨疑慮仍高所帶來的市場衝擊，參與下半年市場回升之投資機會。

台新銀行財富管理以陪伴客戶完成人生每個階段的需求為目標，守護客戶的資產並創造增值。最專業的台新銀行財富管理團隊在 2021 年榮獲銀行家 (The Banker) 及 PWM 頒發「臺灣最佳私人銀行獎 」、今週刊頒發「最佳財富管理銀行獎」等海內外專業機構殊榮，未來台新也會持續關注市場脈動，以客戶的需求出發量身打造資產規畫，成為最懂客戶的智慧好夥伴。