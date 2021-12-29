〈貴金屬盤後〉美債殖利率受抑 唯美元上升 黃金收高但脫離盤中高點

週二 (28 日) 交易，黃金期貨價格上漲，在過去 4 個交易日中第三次收高，但美元稍微走強削弱了黃金需求。

2 月交割的最活躍黃金期貨價格上漲 2.10 美元或 0.1%，收每盎司 1810.90 美元，盤中高點達 1821.60 美元，若以此作收，則為 11 月 19 日以降最高，但隨後漲幅回落。

由於 Omicron 變種株引起市場擔憂，加上抗通膨的政策有效性不確定，打擊了市場，自去年 11 月以來，黃金價格一直在相對狹窄的區間內交易。

在這種環境下，投資者主要購買政府債券，從而壓低公債殖利率。美元走軟也提供了貴金屬買盤力量，貴金屬向來被視為對抗不確定性和通膨的避險工具。

然而，週二美元上漲，令黃金和其他貴金屬承壓，但基準公債殖利率仍受壓抑，短期公債除外。

10 年期公債殖利率下降至約莫 1.48%，ICE 美元指數則上升 0.1% 至 96.195。

券商 XM 的首席投資分析師 Raffi Boyadjian 每日報告寫道：「儘管風險偏好進一步復甦，但 10 年期美國公債殖利率疲軟，且美元略顯無方向，支撐了本週黃金漲勢。」

公債殖利率下降和美元走疲有利於黃金和白銀等資產，因為這些資產以美元計價且不孳息。

一些大宗商品專業人士擔心，Fed 明年以升息的方式快速打擊通膨，將挫傷貴金屬前景。Fed 12 月初會議的預測指向 2022 年結束購債行動後，基準利率將調升 3 次，以試圖減緩通膨。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 週二報告寫道：「升息會讓黃金持有成本上升，最終拉低黃金價格。」

Aslam 推測，黃金的前景仍然黯淡，係因市場對 Omicron 病毒的擔憂減輕，意味著 Fed 會堅持其加速削減購債並最早在 2022 年 3 月前升息的決心。

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