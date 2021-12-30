〈貴金屬盤後〉黃金大跌 但收盤拉回1800美元關卡上方

週三 (29 日) 交易，黃金期貨價格收低，但在盤中跌破 1800 美元後又拉回，收盤站在 1800 美元這重要心理關卡上方，這是黃金期貨自 11 月以來一直難以守住的價位。

黃金下跌之際，美元走疲與美國長債殖利率上升。

2 月交割的黃金期貨價格下跌 5.10 美元或 0.3%，收每盎司 1805.80 美元，盤中低點觸及 1789.10 美元。

此前一日黃金上升 0.1%，且盤中高點達 1821.60 美元。

券商 XM 首席投資分析師 Raffi Boyadjian 每日報告寫道：「黃金昨日嘗試令人信服地突破 1800 美元，短暫觸及 1820 美元以上，但最終表現不好，今日又拉回到 1800 美元這關鍵水準。」

由於 Omicron 變種株引起市場擔憂，加上抗通膨的政策有效性不確定，打擊了市場，過去一個月來，黃金價格一直在相對狹窄的區間內交易。

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