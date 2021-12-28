〈貴金屬盤後〉黃金走低開啟2021最末週 但守住關鍵1800美元

週一 (27 日) 交易，黃金期貨價格收低，在連續 3 個交易日上漲後止步，但仍成功守住重要心理關卡 1800 美元，開啟 2021 年最後一週交易。

2 月交割的最活躍黃金期貨價格下跌 2.90 美元或 0.2%，收每盎司 1808.80 美元，盤中交易介於 1814.60 美元至 1803.60 美元低點之間

上週五黃金市場因聖誕節而休市，上週黃金收升 0.4%，登上自 11 月 19 日以來最高點，FactSet 數據顯示，今年迄今黃金仍下跌 4.6%。

本週開始的交易，黃金走勢受到美元漲勢的牽引下跌，係因聖誕節後的這週，幾乎沒有數據和新聞限制美元上升。ICE 美元指數週一上升 0.1%，且今年迄今上升近 7%。美元走強不利於美元計價的大宗商品價格，例如貴金屬。

券商 XM 首席投資分析師 Raffi Boyadjian 每日研究報告指出：「黃金無法突破 1810 美元的阻力點，隨著美元上漲，黃金下滑至約莫每盎司 1805 美元的水準。」

3 月交割的白銀期貨價格上漲 4.9 美分或 0.2%，收每盎司 22.989 美元。

白銀上週上漲 1.8%，並 創 11 月 26 日以來最高收盤價，但今年迄今則下跌 13.2%。

近期因市場樂觀認為，Omicron 變種株引起的 COVID-19 疫情不會破壞經濟，推升近期股市交易，限制了避險資產的漲勢。

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