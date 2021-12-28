〈台幣〉外資簇擁連6升收27.685元 創3個半月新高

2021 封關倒數，台股今 (28) 日續創新高，外資大舉買超 215 億元並偏向匯入，推升新台幣兌美元匯率升破 27.7 元關卡，最高來到 27.646 元，終場以 27.685 元作收，升值 3 分，為連 6 升，並創下 3 個半月來新高，台北及元太外匯市場總成交值放大至 13.95 億美元。

新台幣兌美元匯率早盤一度貶至 27.77 元，隨即吸引出口商進場拋匯，外資同步賣匯，使得匯價快速翻揚，一度升抵 27.646 元，升值 6.9 分。

新台幣兌美元終場收在 27.685 元，升值 3 分，為今年 9 月 8 日以來新高，台北外匯市場成交金額增至 10.19 億美元，元太外匯市場成交金額 3.76 億美元。

受美國科技股走強激勵，台股半導體族群表現強勢，台積電、聯發科領漲，加權指數終場上漲 147 點，收在 18196 點，盤中、收盤雙雙改寫歷史新高，外資今天加碼大買 215.54 億元，為連續 6 個交易日買超，累計已回補 716 億元。

根據央行統計，美元指數今天小漲 0.07%，新台幣升值 0.11%，為亞幣中較為強勢，新加坡幣與人民幣小升 0.03-0.04%，日圓則因 Omicron 疑慮降溫重貶 0.32%，歐元貶值 0.11%，韓元同步走貶。