統一超Q3獲利低預期 外資圈看法分歧

連鎖超商統一超 (2912-TW) 公布第三季稅後純益 20.62 億元，年減 28.25%，每股純益 1.98 元，對此，各家外資看法不同調，二家亞系外資分別給出持有和買進評等，目標價調至 280 元、315 元，但仍有一家美系外資將過去的買進評等降至賣出，目標價僅 245 元，是近 8 個月來外資圈給出的最低目標價位。

統一超第三季每股純益 1.98 元，創 2013 年以來同期新低，也是連 2 季 EPS 低於 2 元，不過，稅後純益較第二季季增 16.6%，顯示營運應已觸底回穩。

統一超強調，OPENPOINT 會員人數已突破 1,350 萬名，可有效串聯線上線下消費需求並穩固會員黏著度，業績逐月回穩。

美系外資認為，由於統一超促銷活動增多以及不利的產品組合，使毛利率較去年同期略有下降。

同時，轉投資家樂福台灣獲利貢獻年減 30%，顯示農曆民俗月的中元銷售旺季明顯受本土疫情衝擊，而 7-11 菲律賓因疫情衝擊呈現虧損，也吃掉部分統一超的獲利動能。

不過，美系外資也提及，黑貓宅急便營運亮麗，看好其持續擴大低溫和藥物服務業務的新動能；統一星巴克獲利貢獻轉盈，也已優於第二季的虧損狀態。

美系外資提醒，儘管台灣疫情趨於緩和，但去年下半年比較基期高，統一超營運改善速度不快，並須密切關注外部競爭變化，如近來全聯宣布將收購大潤發。