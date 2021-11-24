「活太久」成長壽風險 長照險投保原則教戰

「活太久」成為長壽風險，據內政部統計，國人不健康餘命年數高達 8.47 年，使得近幾年長期照顧險成為民眾不可以不認識的險種。但是長照險百百種，元大人壽提醒民眾，在選擇長期照顧險時，可優先考慮具有一次性給付保險金的商品。

依據國家發展委員會發布之「中華民國人口推估（2020 至 2070 年）」報告，台灣將在 2025 年進入超高齡社會，平均每 5 人就有 1 人為 65 歲以上之長者。

隨著高齡化進程加速，人們擔心的是活太久，且活得不健康。根據內政部公布之「109 年簡易生命表」，國人平均壽命已達 81.3 歲，而衛福部公布之國人不健康平均生存年數卻創近年新高，達 8.47 年。

元大人壽表示，年老是每個人都會遭遇的人生課題，考量到因擔心老化、疾病、意外需長期照顧之族群的需求，投保長照險時可評估 4 大特色，其一是理賠條件是否有將完全失能也列入理賠條件，以元大人壽長期照顧終身健康保險為例，若被保險人符合長期照顧狀況時，可理賠「長期照顧一次保險金」，倘符合完全失能現象，也能獲得一筆給付的「完全失能一次保險金」，不過，要擇一給付，且一次為限。

其次是，要看是否提供分期給付保險金，以元大人壽長期照顧終身健康保險為例，「長期照顧分期保險金」或「完全失能生活扶助保險金」，採擇一給付，補足長照缺口，若被保險人完全失能或持續符合長期照顧狀態，即按年給付保險金，第 1～10 年按保額的 24 倍給付，第 11 年起提高為 36 倍，累計最多給付 20 年。

再者則要看是否提供豁免保費機制，當被保險人因疾病或傷害造成 1～6 級失能或符合長照理賠條件可豁免接下來的保險費，保障更周延；最後則是，提供終身壽險保障，以長期照顧終身健康保險為例，身故給付「年繳保險費總額」的 1.06 倍但扣除已給付之各項保險金。

以 40 歲李先生投保為例，保額 1 萬元，繳費年期 20 年，年繳保險費選擇自動轉帳享有 1% 折扣，折扣後為 40,095 元。若李先生於第 10 年繳費後發生完全失能 / 長期照顧狀態，除了可豁免第 11 至 20 年的保險費，尚可領取長期照顧一次保險金或完全失能一次保險金（擇一給付，1 次為限），金額為 24 萬元。另外，每年還可領取分期給付保險金，領取金額為「第 1~10 年為 24 萬元、第 11~20 年為 36 萬元」，總計最高給付金額為 624 萬元。

元大人壽提醒民眾，在選擇長期照顧險時，可優先考慮具有一次性給付保險金的商品，因為面對突發事故需長期照顧時，手邊有一筆資金可因應變動與開銷，將有效減輕家庭之經濟負擔，而長期照顧是一場長期抗戰，平均照顧時間逾 8 年，因此有分期保險金的設計更能補足長照的經濟缺口。