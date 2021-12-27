〈半導體展登場〉台達電聚焦能源管理方案 高壓精密電源導入半導體製程設備

SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展將登場，電源供應器大廠台達電 (2308-TW) 也展出全方位能源管理方案，包含半導體設備應用的高壓精密電源，以及整合型一站式儲能系統、碳排追蹤解決方案等應用。

台達電今年以「穩定用電、節能減碳，助攻綠色製造」主軸，展出工商用電大戶「創能 x 儲能 x 節能 x 控能」全方位廠辦能源管理方案，其中包括建築智慧節能方案、太陽能變流器、儲能系統、能源管理系統、電動車充電設備。

其中，半導體設備高壓精密電源方面，台達電表示，因具備高轉換效率、節省設備能耗，微秒級電弧偵測及專利抑弧設計，以及最高 1900V 寬範圍可調點火電壓，能滿足銅及各類靶材製程，為半導體設備、濺鍍設備、電漿製程或一般工業設備提供穩定動力源。

另外，針對國際供應鏈的減碳趨勢，台達電也推出碳排追蹤解決方案，以 AI+IoT 技術進行指定廠區 / 產線 / 產品的碳排監測及節能機會建議，協助製造業回應終端客戶要求，並制定年度減排規劃；而工商級儲能系統協助廠辦能源調度、提升能源使用效率。

台達電強調，能源轉型的趨勢帶動電力與製造產業的質變，低碳電網及綠色製造成為全球顯學，導入再生能源、提升能源使用效率、減少碳排放等，是全球製造業與供應鏈未來必需