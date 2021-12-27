佛奇：不能對Omicron掉以輕心 高病患數仍可能拖垮醫院

美國總統拜登的首席醫學顧問佛奇 (Anthony Fauci) 周日 (26 日) 表示，儘管跡象表明 Omicron 的症狀可能不那麼嚴重，但美國人仍應保持警惕，因為病患數量可能導致醫院不堪重負。

佛奇在 ABC 的節目「This Week」上表示，病例每天都在上升，最近一周的平均值是 15 萬人，而且可能會更高。

根據疾病預防控制中心 (Centers for Disease Control and Prevention) 數據，在假期周末中斷新冠追蹤之前，美國報告的病例總數已超過 5100 萬。 12 月中旬，美國死於新冠肺炎的總人數也超過 80 萬人。

蘇格蘭的初步數據顯示，Omicron「帶來的住院風險比 Delta 低三分之二」，研究同時也表明，Omicron 導致二次感染新冠病毒的可能性，是 Delta 的 10 倍左右。

過去一周 Omicron 成為美國最主要流行的變種病毒株，推動患病人數激增。美國航空企業在長周末假期取消了近 1900 個航班，因為病例激增導致工作人員短缺。

佛奇表示，不能因為 Omicron 較低的住院率而感到「自滿」。他強調，如果非常多的新確診病例，這可能會抵消嚴重程度較低的積極影響。