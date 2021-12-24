出口暢旺 11月外匯存款衝破7.3兆元創高

台灣央行今 (24) 日公布 11 月金融情況，作為散戶指標的證券劃撥存款餘額，較上月回升 391 億元至 3 兆 1361 億元，同時，散戶成交比重由上月的 63.6% 攀升至 67.1%，央行說明，散戶投資意願仍相當熱絡，另一方面，11 月外匯存款期底餘額再創歷史新高至 7 兆 3033 億元，月增 1950 億元，顯示出口表現相當熱絡。

央行說明，11 月外匯存款創歷史新高，年增率 8.37% 也創 3 月以來新高，反映我國出口暢旺。

而 11 月證券劃撥存款餘額較上月回升至 3 兆 1361 億元，月增 391 億元，為單月次高，融資餘額 3478 億元，也創單月次高，央行說明，散戶投入市場意願仍未降低，自然人成交占總市場比重較上月回升 3.5 個百分點至 67.1%。

央行今日也公布 10 月 M1B 和 M2 年增率，均較上月下滑，M1B 年增率下降至 14.18%，M2 年增率則下滑至 8.26%，主要受放款與投資年增率下降影響，但仍續呈現市場解讀資金充沛的「黃金交叉」線型。

累計前 10 月 M1B、M2 平均年增率分別為 16.64%、8.78%，央行強調，市場資金面仍相當寬裕。