鴻海研究院首屆傑出論文 聚焦第三代半導體、量子計算、車聯網

鴻海 (2317-TW) 旗下研究院今 (24) 日舉行首屆傑出論文獎頒獎典禮，今年旗下五大研究所共產出 40 篇學術論文、26 篇科普文章及 8 件專利案申請，藉由諮詢委員評選，選出前三名學術論文，聚焦第三代半導體、量子計算及智慧車聯網等相關領域。

鴻海研究院也給予百萬獎金實質肯定，期待深化鴻海掌握前瞻技術與產品創新的能力，吸引更多科研人才加入鴻海研究院。

鴻海董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉表示，鴻海研究院價值來自前瞻技術的研發，透過傑出論文獎舉辦，可以把更多研究成果跟外界分享，進一步和鴻海旗下各事業群打造技術交流平台，讓新興技術能夠落地，創造更多價值。

經研究院諮詢委員評選，本屆傑出論文第一名為半導體研究所研究員陳仕誠，由所長郭浩中指導，與美國耶魯大學共同合作之”High-Uniform and High-Efficient Color Conversion Nanoporous GaN-Based Micro-LED Display with Embedded Quantum Dots” 研究，刊登於國際知名期刊 Nanomaterials。

該研究旨在發展高解析度與高均勻度的全彩微型顯示技術，未來可應用於色彩飽和度及解析度要求較高之車載顯示屏與時下最夯的元宇宙 AR/VR 相關產品。

第二名為量子計算研究所研究員 Dr. Pedro Figueroa Romero，由所長謝明修的指導，與澳洲蒙納許大學與昆士蘭大學共同合作之”Randomised Benchmarking for non-Markovian Noise” 研究，刊登於頂級期刊 PRX Quantum。

該研究旨在為組成量子電腦的量子閘錯誤率提供簡單、快速的評估標準，使得容錯計算可以更加適用於實際的錯誤模型，後續再針對各種量子硬體平台，結合機器學習理論，持續開發更高效的錯誤評估協議。

第三名為新世代通訊研究所研究員黃昱愷，由所長吳仁銘指導之”An Edge Intelligent Framework for O-RAN based IoV Networks” 研究，該研究旨在 O-RAN 車聯網架構提出具車流預測機制的邊緣智慧系統框架，並開發可運作原型，整合眾多尖端雲端技術，以實現 O-RAN 聯盟所規劃的自動化、可擴展性和可靠性，結合台灣高公局的數據集，於開發的原型中進行實驗，以便真實地學習與預測車輛交通模式。