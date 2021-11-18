下游面臨「五缺」衝擊 中鴻12月內外銷盤價同降

中鴻 (2014-TW) 今 (18) 日開出 12 月盤價，在下游面臨「五缺」影響，導致庫存去化放緩，因此 12 月內銷熱 / 冷軋及鍍鋅每公噸均調降 600 元，12 月到明年 2 月外銷價每公噸調降 20-40 每元不等，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，第四季以來全球都遇到缺料、缺工、缺晶片、缺貨櫃、缺電等五缺陰影，造成供應不順，訂單需求遞延明顯；考量年末業者資金周轉及貼近國際行情，並兼顧下游競爭力與營運動能，故本次盤價適度調降。

不過，展望明年首季，中鴻認為，近期東協各國疫情趨緩，製造業於解封後已明顯復甦，預計隨著鋼市階段築底後，可望迎來補庫需求，啟動鋼價回升動能。

以各市場狀況分析，中國因官方強力調控煤價，導致煤炭及焦炭期現貨價格重挫，間接影響黑色系期貨及鋼材市場，加上北方大雪影響用鋼需求，短期鋼價弱勢逐底。

但隨著中國將從 11 月 15 日至明年 3 月 15 日實施為期 4 個月的採暖季錯峰生產政策，中鴻認為，預計明年鋼鐵供給將持續緊縮，有利於亞洲鋼市健康發展。

美國鋼價則仍處全球高位，雖因年末備庫意願降低及運輸問題，致使下游轉向觀望，但美國眾議院已通過 1.2 兆美元基礎建設法案，中鴻看好，未來需求仍將保持增長動能。

歐盟方面，美國與歐盟於 10 月底就鋼鐵關稅達成配額協議後，將有助於歐盟鋼鐵外銷至美國，加上能源附加價、碳稅等議題持續發酵，近期歐洲鋼市也已逐步回溫。