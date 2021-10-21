中鴻11月內銷平盤 外銷部分地區產品走跌

中鴻 (2014-TW) 今 (21) 日公告 11 月盤價，內銷全面平盤、外銷則依產品及地區別調整，每公噸下跌 0-20 美元；中鴻解釋，外銷跌價較多的地方主要是中國、香港地區的冷軋產品。

中鴻表示，雖然目前煉鋼成本維持高檔，加上全球減碳趨勢及相關費用推行，長期鋼價將具強力支撐，但考量全球塞港及運費高漲影響，導致國內業者產銷遞延，為兼顧下游競爭力與營運動能，故本次盤價保持平穩。

外銷方面，雖然港陸地區冷軋產品開出平低盤，但其餘地區價格普遍呈現平穩；中鴻認為，近期歐美製造業 PMI 多保持擴張，而東協地區也因疫情趨緩及產業復工，製造業 PMI 觸底反彈、重返擴張，顯示全球經濟保持穩健成長；世界鋼鐵協會 (WSA) 也預測鋼市成長態勢不變。

而中國先前受「能耗雙控」政策影響，9 月粗鋼日均產量為 245.83 萬噸，月減 8.45%、年減 20.3%，創 2018 年 12 月以來新低，加上中國後續採暖季鋼鐵行業錯峰生產政策執行，從 11 月 15 日實施到明年 3 月 15 日，減產力道持續加大。

另一方面，隨著進入年前趕工週期，鋼鐵供需基本面仍朝正向發展，對亞洲鋼市將帶來一定支撐，隨著寶鋼、河靜等主要鋼廠相繼開出平盤，也為亞洲鋼市穩健定調。