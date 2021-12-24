〈能源盤後〉Omicorn擔憂消退 WTI原油本週漲逾4%

週四 (23 日) 交易，原油價格連續第三日上漲，WTI 原油在交易日縮短的聖誕週登上 1 個月高點，係因市場對 Omicron 削弱需求的擔憂情緒消退。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.03 美元或 1.4%，收每桶 73.79 美元，為交易最活躍的黃金期貨自 11 月 24 日以來最高收盤價。

本週 WTI 原油期貨上漲 4.3%。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上揚 1.56 美元或 2.1%，收每桶 76.85 美元，為 11 月 25 日以來最高收盤價。

分析師表示，新冠疫苗追加劑對 Omicron 變種株的有效性數據令人振奮，有助於支撐石油，且研究表明，Omicron 病毒株雖較 Delta 更具傳染性，但嚴重性不高。另外，前一日 EIA 數據顯示，美國原油庫存下降幅度超過預期後，支撐原油週三上漲。

Oanda 的高級分析師 Edward Moya 指出，在一連串對抗 Omicron 的新冠疫苗、治療方式傳出大致正面消息後，原油價格走穩。

「所有在新的一年等著原油的主要催化劑，似乎都傾向推升價格。本週利比亞和奈及利亞的供應中斷，以及 EIA 報告看漲，令 WTI 原油價格輕鬆高於 70 美元水準。美國再次成為淨出口國，柴油需求回升，庫存正在下降。」

油田服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 表示，本週美國石油鑽井平台數量增加 5 座至 480 座後，原油繼續上漲。

埃克森美孚 (XOM-US) 的德州煉油廠發生火災後，汽油期貨上漲。該煉油廠是全美第四大煉油廠。該公司表示，這場造成 4 人受傷的大火已被撲滅。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 1.8%，收近每加侖 2.2061 美元，盤中高點在 2.21 美元，為 11 月 26 日以來最高盤中高點。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1%，收每加侖 2.3314 美元。

幾個消息表明，Omicron 對能源需求的影響可能不會像市場擔心得那樣嚴重。牛津大學一項研究發現，AZ 疫苗第三劑能有效對抗 Omicron 病毒。此外，Novavax (NVAX-US) 表示，早期數據顯示其新冠疫苗也對 Omicron 產生免疫反應。

FDA 週三批准了輝瑞 (PFE-US) 的抗新冠藥丸，讓對抗新冠疫情的工具又多了一項。週四 FDA 也授權了默克藥廠 (MRK-US) 的成人抗新冠藥丸，該藥丸適用於病毒檢測呈陽性且疾病進展風險高的成年人。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌 6.2%，收每百萬 Btu 3.7310 美元，但本週仍上漲 1.1%。

歐洲天然氣期貨暴跌，本週稍早因俄羅斯撤回輸至歐洲的天然氣，荷蘭 TTF 平台的價格飆升，但隨後轉為下跌 24%。

俄國和烏克蘭之間的緊張局勢加劇，供應緊繃加上俄國流量急遽下降，讓歐洲天然氣價格飆升，荷蘭天然氣期貨價格 12 月上漲了 56% 以上。

施耐德電氣駐布達佩斯大宗商品分析師 Aidana Childebayeva 報告指出，週四天然氣價格回落是因為歐洲的天氣預報出現調整，顯示短期內不會發生寒流。

分析師表示，額外的疲軟歸因於液化天然氣或液化天然氣進口的健康時間表，由於價格優惠，多批貨物從亞洲轉向歐洲，分析師表示。

美國能源信息署週四報告稱，截至 12 月 17 日當週，從儲存中提取了 550 億立方英尺的天然氣。標準普爾全球普氏能源資訊調查的分析師平均預計將減少 570 億立方英尺

分析師表示，額外的疲軟歸因於液化天然氣或液化天然氣 (LNG) 進口的時間表健康，由於價格優惠，多批貨物從亞洲轉向歐洲。

EIA 周四公布，上週 (12/17 止) 天然氣庫存下降了 550 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期該週天然氣庫存下降 570 億立方英呎。