圓剛個人視訊會議新品搶市 圓展看旺下半年教育商機

視訊會議需求自去年以來維持高檔，助推圓剛 (2417-TW)、圓展 (3669-TW) 營運動能穩健，展望下半年，圓剛除既有網紅直播商機外，也擴大布局個人視訊會議市場，推出獲得 Zoom 認證新品，圓展則認為下半年教育需求回溫，旺季效應可期。

圓剛表示，今年以來並未像去年有明顯急單出現，但客戶基本需求較往年穩健，產品方面，近年除既有直播機產品外，旗下新推出的 PW315、PW513 4K 攝影機也通過 Zoom 認證，將擴大布局個人視訊會議商機。

圓剛搶進視訊會議市場是否與圓展業務重疊，圓剛指出，新品將鎖定個人應用市場與圓展會議室視訊會議產品仍有區隔，此外，旗下產品目前也多由圓展代工生產。

圓展則表示，今年除視訊會議產品需求穩健外，第 2 季、第 3 季也是教育產品傳統旺季，目前第 3 季訂單動能穩健，第 4 季則還要觀察，近年也持續強化產線自動化，提升產能，今年以來產能已提升 1 成以上，稼動率則維持滿載高檔，但並未重啟委外代工生產模式。

營運方面，圓剛、圓展第 2 季營收均創下歷年同期新高紀錄，單季營收分別達 12.86 億元、10.24 億元，年增幅達 16.4%、61.1%，累計上半年營收達 25.64 億元、20.22 億元，年增 45.11%、82.25%。

另一方面，圓展近期也持續加碼持股圓剛，今年 5 月 13 日至 6 月 25 日以每股平均 43.34 元，加碼圓剛 4325 仟股，交易總金額達 1.87 億元，累計持有圓剛 20699 仟股，持股比例達 10.73%，主要是深化雙方策略合作、提升集團營運綜效。