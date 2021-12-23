美商併龍燈-KY 年營收規模將超過500億元

龍燈 - KY(4141-TW) 今 (23) 日召開線上法說，外界關注與美商 Albaugh LLC 併購案，公司表示，Albaugh 在亞洲市場未有太多布局，加上龍燈營運規模仍小，雙方合併具互補性，預期併購案完成後，美商 Albaugh 年營收規模將上看 20 億美元 (約新台幣 555 億元)。

龍燈主要銷售作物保護劑、研究開發植物營養劑等，旗下有 60 多間子公司，近年受惠糧食需求增加，帶動作物保護劑成長，並推升今年營收優於去年。

龍燈前三季拉丁美洲占營收比重 33%、中國占 31%、北美占 17%、歐洲占 15%、其他地區則占 4%。

龍燈坦言，雖然今年營收成長，但營運規模仍小，國際佈局面臨許多阻礙；Albaugh 年營收規模約 17 億美元，主要布局美國、阿根廷、巴西、墨西哥及歐洲等市場，亞洲市場幾乎空白，雙方互補性大。

Albaugh LLC 擬以現金支付每股 26.23 元為對價，收購龍燈全部股權，合併案完成後，龍燈將成為 Albaugh LLC 旗下 100% 子公司，同時會向臺灣證交所終止上市交易。

法人關注併購案是否合乎反壟斷法規，龍燈回應，雖然雙方完成併購後，年營收規模可達 20 億美元，但在作物保護劑市場來說，規模不大，兩家業者都有佈局的巴西市場來看，市場規模約 100 億元，Albaugh 在當地市占率僅 3%，加上龍燈還無法提升至 4%。

龍燈進一步表示，目前已與律師團隊完成諮詢，反壟斷法規上應不會有疑慮，目標明年 3 月底完成併購相關程序、最慢延至 7 月底。