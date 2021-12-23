〈陸港盤後〉不懼西安封城 綠能向前衝 上證收高0.6%

美股連漲兩日，市場對於 Omicron 的擔憂減輕，也帶動周四 (23 日)A 股三大指數開高，對於西安封城股市沒有太大利空反應。不過指數在開高後呈現橫盤整理態勢，創業板指表現略為疲弱。

在午盤後，綠能概念股維持早盤強勢並逐步走揚，煤炭、汽車零組件、白酒跟進上揚，拉抬上證幾乎收在今日最高點。

今日滬深兩市成交金額達 1.1 兆人民幣，較前一個交易日小漲 148 億人民幣，已連續 45 個交易日成交金額破兆。

港股方面，在美股、亞股早盤齊揚的帶領下，恒指開高。不過騰訊 (0700-HK) 宣布另類配息政策，將把手中京東股票拿來當股息配給股東，市場立即解讀為變相減碼京東 (09618-HK) 持股，導致騰訊有持股的上市公司應聲重挫，科技類股下滑，當中網科股又成為重災區，連帶影響恒指漲勢。

騰訊持股的網科股如美團 (03690-HK)、嗶哩嗶哩(09626-HK)、快手(01024-HK) 等股價應聲大跌，跌幅介於 1.5%～6.7% 之間，而騰訊則是勁揚 4%，為恒科指中漲幅最大的個股。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.57%，報 3643.34 點；科創 50 指數小漲 0.07%，報 1375.97 點；深證成指上揚 0.49%，報 14863.93 點；創業板指小漲 0.15%，報 3373.7 點。

恒生指數上漲 0.4%，報 23193.64 點、恒生科技指數下挫 0.83%，報 5638.31 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 24.92 億元，其中滬股通買超人民幣 30.45 億元，深股通賣超人民幣 5.53 億元。

法人觀點

國盛證券表示，自 12 月 14 日回檔以來，上證保持在 3600 點之上。整體來看，市場流動性穩定的基礎下，市場短線的交易機會可能伴隨指數回穩後逐漸增多，可積極關注目前市場熱門的元宇宙、綠電、環保等題材尋找機會。

操作上，隨著 2021 年接近尾聲，市場資金可望投入對相關業績脈絡明確的產業，可積極關注增長預期較為明確個股的交易機會。

